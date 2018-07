Resident Evil 2: Remake: Drei Editionen bei der Comic-Con angekündigt - 4Players.de

Kostüm für Leon: Arklay Sheriff

Kostüm für Leon: Noir

Kostüm für Claire: Militär

Kostüm für Claire: Noir

Kostüm für Claire: Elza Walker

Deluxe Weapon: Samurai Edge - Albert Model

Classic Resident Evil 2 Soundtrack Swap (klassischer Soundtrack)

Resident Evil 2 Deluxe Edition

Leon S. Kennedy (R.P.D. Version) Figur (12 Zoll hoch)

Artbook "Bens Akte" (32 Seiten)

Digitaler Soundtrack

R.P.D. (Raccoon Police Station) Renovation Design Poster

Bei der Comic-Con sind die Editionen von Resident Evil 2 (Remake) bekanntgegeben worden. Die Standard Edition für PC, PS4 und Xbox One wird 59,99 Dollar kosten. Zehn Dollar teurer wird die Deluxe Edition für PC, PS4 und Xbox One sein. Sie wird folgende Extra-Inhalte umfassen:Eine Collector's Edition für 199,99 Dollar für PlayStation 4 und Xbox One ist ebenfalls angekündigt worden. Sie soll exklusiv bei GameStop angeboten werden. Ob die Edition auch hierzulande erhältlich sein wird, ist unklar. Im US-amerikanischen PlayStation Blog wurde die Edition vorgestellt. Im europäischen PlayStation Blog ist in einem ähnlichen Comic-Con-Artikel keine Rede von der Collector's Edition. Die Sammleredition umfasst:Das vor allem technisch überarbeitete Remake wird auf Capcoms proprietärer RE Engine ( Resident Evil 7 ) basieren und eine neue Über-die-Schulter-Perspektive, Spielmodi aus dem Original-Spiel und eine modernisierte Steuerung bieten. Der Survival-Horror-Titel wird ab dem 25. Januar 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Unsere Vorschau von der E3 findet ihr hier . VR-Unterstützung ist übrigens nicht geplant.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Spielszenen-Video