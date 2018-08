Resident Evil 2: Remake erscheint komplett ungeschnitten; Collector's Edition bestätigt - 4Players.de

Steel Book (enthält das komplette Spiel Resident Evil 2)

12" Leon Kennedy-Figur

Limited Edition R.P.D. Schlüssel

Collector's Item Box

Artbook & Soundtrack-CD

"Made in Heaven"-Pin

Poster

Deluxe DLC Pack-Karte: "Original Version"-Soundtrack Leon Kennedy-Kostüme: Arklay Sheriff und Noir Claire Redfield-Kostüme: Military, Noir und Elza Walker Deluxe-Waffe: Samurai Edge - Modell Albert



Deluxe-Waffe: Samurai Edge - Modell Chris

Deluxe-Waffe: Samurai Edge - Modell Jill

Capcom hat bestätigt, dass das Remake von Resident Evil 2 für PC, PS4 und Xbox One in Deutschland komplett ungeschnitten mit der Altersfreigabe "ab 18 Jahren" erscheinen wird. Nach der Indizierung der PlayStation- und der US-GameCube-Version (1998) hatte Capcom eine "zensierte" Version des Titels hierzulande veröffentlicht. Weitere Details findet ihr bei Schnittberichte . Im März 2014 wurden Resident Evil 2 und 3 vorzeitig vom Index gestrichen Darüber hinaus wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 25. Januar 2019 zusammen mit der Standard Edition auch eine physische Collector's Edition erscheinen. Ein Preis wurde nicht genannt. Die limitierte Resident Evil 2 Collector's Edition umfasst:Diejenigen, die bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten zudem folgende DLCs:Das vor allem technisch überarbeitete Remake wird auf Capcoms proprietärer RE Engine ( Resident Evil 7 ) basieren und eine neue Über-die-Schulter-Perspektive, Spielmodi aus dem Original-Spiel und eine modernisierte Steuerung bieten. Der Survival-Horror-Titel wird ab dem 25. Januar 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Unsere Vorschau von der E3 findet ihr hier . VR-Unterstützung ist übrigens nicht geplant.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Spielszenen-Video