Capcom zeigt auf der gamescom 2018 in Köln erstmals wie sich Claire Redfield in der Neuinterpretation von Resident Evil 2 schlägt. Hier entsprechende Schnappschüsse:

Screenshot - Resident Evil 2 (PC) Screenshot - Resident Evil 2 (PC) Screenshot - Resident Evil 2 (PC) Screenshot - Resident Evil 2 (PC) Screenshot - Resident Evil 2 (PC) Screenshot - Resident Evil 2 (PC) Screenshot - Resident Evil 2 (PC) Screenshot - Resident Evil 2 (PC) Screenshot - Resident Evil 2 (PC) Screenshot - Resident Evil 2 (PC)

Dazu heißt es vom Publisher: "Bei ihrer Ankunft in Raccoon City findet sie sich plötzlich inmitten eines Zombieausbruchs wieder. Gekonnt weicht sie den Gefahren um sich herum aus, und schafft es, das vermeintlich sichere Polizeirevier von Raccon City zu erreichen. Während sie einen Weg aus diesem Albtraum sucht, stößt sie auf Sherry Birkin, ein junges Mädchen, das in den Gewölben unter der Polizeiwache zurückgelassen wurde. Zusammen stellen sie sich dem mutierten, ikonischen Boss 'G'. Werden Claire und Sherry es schaffen, aus der Polizeistation zu fliehen, oder bringen sie sich in weitere Gefahr? Sie werden um ihre Leben kämpfen müssen, wenn sie sich diesem Realität gewordenen Albtraum stellen."Der von Grund auf neu entwickelte Survial-Horror-Klassiker wird am 25. Januar 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und PC zurückkehren.