Resident Evil 2: Remake: Story-Trailer von der Tokyo Game Show 2018 - 4Players.de

Bei der Tokyo Game Show 2018 zeigte Capcom heute einen neuen Trailer zum Remake von Resident Evil 2 . Im Video sind einige der Feinde und der möglichen Verbündeten zu sehen, auf die die Spieler in Resident Evil 2 treffen werden, darunter Ada Wong (Femme Fatale der Serie), die mysteriöse Annette Birkin und Chief Officer Brian Irons."In den Rollen des jungen Polizisten Leon S. Kennedy und der Studentin Claire Redfield beginnen sie, die Geheimnisse zu lüften, die sich hinter dem Zombie-Ausbruch verbergen. Leon und Claire erleben ihre eigenen Kampagnen, aus denen sich eine gemeinsame Geschichte zusammensetzt, die die üblen Motive hinter dem die ganze Stadt umschlingenden Alptraum und die Wahrheit hinter der (...) Umbrella Corporation sowie die Rolle der Familie Birkin in dieser Tragödie erzählt. Resident Evil 2 wird ab dem 25. Januar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PCs erhältlich sein", schreibt Capcom.Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2018 Story-Trailer