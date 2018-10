Resident Evil 2: Remake: Kampf gegen den "Licker" im Video - 4Players.de

Auch im Remake von Resident Evil 2 ist der "Licker" wird mit von der Partie. Die gruselige Kreatur, die ihre Beute aus dem Schatten holt, zeigt Capcom im folgenden Trailer.Das Remake von Resident Evil 2 wird auf Capcoms proprietärer RE Engine ( Resident Evil 7 ) basieren und eine neue Über-die-Schulter-Kameraperspektive und eine modernisierte Steuerung bieten. Der von Grund auf neu entwickelte Survial-Horror-Klassiker wird am 25. Januar 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und PC zurückkehren. In Deutschland wird es komplett ungeschnitten mit der Altersfreigabe "ab 18 Jahren" erscheinen.Letztes aktuelles Video: Remake - Licker Battle Trailer"In den Rollen des jungen Polizisten Leon S. Kennedy und der Studentin Claire Redfield beginnen sie, die Geheimnisse zu lüften, die sich hinter dem Zombie-Ausbruch verbergen. Leon und Claire erleben ihre eigenen Kampagnen, aus denen sich eine gemeinsame Geschichte zusammensetzt, die die üblen Motive hinter dem die ganze Stadt umschlingenden Alptraum und die Wahrheit hinter der (...) Umbrella Corporation sowie die Rolle der Familie Birkin in dieser Tragödie erzählt", schreibt Capcom.