Resident Evil 2: Videos: Spielszenen mit Claire, Sherry, Leon, Ada Wong und dem Tyrant - 4Players.de

Capcom hat neues Videomaterial aus dem Remake von Resident Evil 2 veröffentlicht. In dem ersten Video muss sich Claire in Raccoon City einer übermenschlichen Bedrohung (dem Tyrant) erwehren und gleichzeitig aus der Polizeistation fliehen. Darüber hinaus sind am Ende das Waisenhaus sowie Sherry zu sehen. Die Passage im Waisenhaus war nicht Teil von Resident Evil 2, das Ende der 1990er-Jahre erschien und gehört somit zu den erweiterten Passagen. Im zweiten Clip sind sowohl Leon als auch Ada Wong zu sehen. Letztere soll ebenfalls mit "leicht unterschiedlichen Gameplayelementen" auftrumpfen.Das Remake von Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.