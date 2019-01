Resident Evil 2: Zeitlimitierte "1-shot-Demo" startet noch diese Woche - 4Players.de

Für den 11. Januar hat Capcom den Start einer zeitlich begrenzten Demo für die Neuauflage von Resident Evil 2 angekündigt. Bis zum 31. Januar soll man dadurch die Möglichkeit erhalten, den Survival-Horror auszuprobieren. Dabei stehen jedem Spieler lediglich 30 Minuten zur Verfügung, um die Mission zu erfüllen und sich durch die Zombiehorden zu kämpfen."In der '1-Shot-Demo' stellen sich Spieler der Herausforderung, den Horror von Raccoon City innerhalb von nur 30 Minuten zu überleben. Schaffen sie es, das Ziel ihrer Mission in unter 30 Minuten zu erfüllen, können sie die Mission neu starten, bis ihre Zeit komplett verbraucht ist. Scheitern Spieler an den Zombies während der 30 Minuten, können sie einen neuen Versuch wagen, bis das Zeitlimit von 30 Minuten erreicht wurde", heißt es in der Pressemitteilung.Das "Demo-Event" wird für PC (via Steam), PS4 und Xbox One angeboten. Der Release des kompletten Spiels ist für den 25. Januar angesetzt.