Resident Evil 2: Download: Zeitbegrenzte Demo für PC, PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Capcom hat die zeitbegrenzte "Event-Demo" zur Neuauflage von Resident Evil 2 veröffentlicht. Die Demo kann für PC ( bei Steam ), PlayStation 4 ( zum PlayStation Store ; PS Plus ist erforderlich) und Xbox One ( zum Xbox Marktplatz ) runtergeladen werden. Die "1-Shot Demo" steht bis zum 31. Januar 2019 zur Verfügung. Danach wird sie aus den Stores entfernt."In der '1-Shot-Demo' stellen sich Spieler der Herausforderung, den Horror von Raccoon City innerhalb von nur 30 Minuten zu überleben. Schaffen sie es, das Ziel ihrer Mission in unter 30 Minuten zu erfüllen, können sie die Mission neu starten, bis ihre Zeit komplett verbraucht ist. Scheitern Spieler an den Zombies während der 30 Minuten, können sie einen neuen Versuch wagen, bis das Zeitlimit von 30 Minuten erreicht wurde", heißt es in der Pressemitteilung.Die Vollversion von Resident Evil 2 soll am 25. Januar 2019 erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier . Capcom hat zugleich bestätigt, dass die PC-Version 21:9-Monitore unterstützen wird.Letztes aktuelles Video: Remake Video-Vorschau