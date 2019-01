Resident Evil 2: Erste Bilder aus den Minispielen "The 4th Survivor" und "The Tofu Survivor" - 4Players.de

Survive Raccoon City as the Grim Reaper and… a block of tofu?



Unlockable bonus modes make their return in Resident Evil 2 with The 4th Survivor and The Tofu Survivor, included with #RE2 at launch on January 25! pic.twitter.com/NR75CQlECX — Resident Evil (@RE_Games) 14. Januar 2019

The Grim Reaper is back in 4th Survivor, a canon #RE2 minigame that will be unlockable after beating the game!



Then there's Tofu... oh boy, this is going to be SO good. 😂 pic.twitter.com/cllEsCAwpq — Kat (@ImKatastrophe) 14. Januar 2019

Capcom hat die ersten Screenshots aus den beiden freischaltbaren Minispielen " The 4th Survivor " und " The Tofu Survivor " im Remake von Resident Evil 2 veröffentlicht. Bei "The 4th Survivor" übernimmt Hunk die Hauptrolle. Sein Abenteuer gehört zum Kanon. In "The Tofu Survivor" spielt man einen Tofu-Block, der ursprünglich eingebaut wurde, um die Kollisionsabfrage im Spiel zu testen.Die Vollversion von Resident Evil 2 soll am 25. Januar 2019 erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier . Eine Demo kann für PC ( bei Steam ), PlayStation 4 ( zum PlayStation Store ; PS Plus ist erforderlich) und Xbox One ( zum Xbox Marktplatz ) runtergeladen werden. Die "1-Shot Demo" steht bis zum 31. Januar 2019 zur Verfügung. Danach wird sie aus den Stores entfernt.Letztes aktuelles Video: Remake Video-Vorschau