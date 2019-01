Resident Evil 2: Erscheint heute für PC, PS4 und Xbox One; Zusatzinhalt "The Ghost Survivors" im Anmarsch - 4Players.de

Das Remake von Resident Evil 2 ist ab heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel und als digitaler Download erhältlich. Zusätzlich zur Standard Edition enthält die Deluxe Edition das herunterladbare Extra-DLC-Pack, das fünf Charakterkostüme (zwei für Leon und drei für Claire), die Waffe Albert Model: Samurai Edge und den Retro-Soundtrack, den man optional aktivieren können. Weiterhin sollen bei ausgewählten Einzelhändlern Standard Editionen mit 3D-Cover erhältlich sein."In Kürze" wird Capcom den Zusatzinhalt "The Ghost Survivors" als kostenlosen Download bereitstellen. Dieser Inhalt beschäftigt sich mit Szenarien der Marke "Was wäre wenn ..." rund um verschiedene Opfer des Ausbruchs in Raccoon City und zeigt, was pssiert wäre, wenn sie die Ereignisse des Hauptspiels überlebt hätten. So lässt sich die Zeit ein wenig zurückdrehen, um das Schicksal herauszufordern, das einen U.S.S.-Agenten, die Tochter des Bürgermeisters und den Inhaber des Waffenladens erwartet.Unseren Test von Resident Evil 2 findet ihr hier : Manchmal erheben sich nicht nur Zombies, sondern auch Videospiele aus ihren Gräbern, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Für das Remake von Resident Evil 2 hat Capcom den Klassiker aus dem Jahr 1998 exhumiert und mit viel Aufwand runderneuert. Sorgt der modernisierte Survival-Horror auch 2019 für Gänsehaut?Capcom: "In Resident Evil 2 schlüpfen Spieler in die Rollen des jungen Polizisten Leon S. Kennedy und der Studentin Claire Redfield, die auf ihrem Weg nach Raccoon City mysteriösen Vorkommnissen nachgehen und sich inmitten eines Zombie-Albtraumes wiederfinden, aus dem sie entkommen müssen. Ihre jeweiligen Erlebnisse ergeben zusammengesetzt eine schockierende Geschichte, die von den gewissenlosen Aktivitäten der Umbrella Corporation erzählt, die Chaos, Zombies und mutierte Horror-Monster über Raccoon City brachte. (...) Beenden Spieler die Kampagnen von Leon und Claire, können sie zusätzliche Spielmodi freischalten, die einen alternativen Blick auf die Ereignisse in Raccoon City ermöglichen: So können Spieler im 4th-Survivor- sowie im Tofu-Modus den Horror aus dem Blickwinkel der Umbrella Corporation-Operative HUNK oder eines Stück Tofus mit einem Messer erleben. Entscheiden Spieler sich dazu, die Abenteuer von Leon und Claire nach dem Durchspielen erneut zu beginnen, werden sie mit einer noch stärker herausfordernden Version der Hauptkampagne belohnt, die noch tiefergehende Story-Elemente und Inhalte bietet. Zudem lassen sich alternative Kostüme für Leon und Claire freischalten und erwerben."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer