Resident Evil 2: The 4th Survivor: Spielszenen mit Hunk im Video - 4Players.de

Capcom zeigt einige Spielszenen mit Hunk aus dem freischaltbaren Minispiel "The 4th Survivor" im Trailer. Hat man im Remake von Resident Evil 2 die Kampagnen von Leon und Claire abgeschlossen, werden zusätzliche Spielmodi freischaltet, die einen alternativen Blick auf die Ereignisse in Raccoon City ermöglichen. So können Spieler im 4th-Survivor- sowie im Tofu-Modus den Horror aus dem Blickwinkel von HUNK (Umbrella Corporation Operative) oder eines Stück Tofus mit einem Messer erleben."In Kürze" wird Capcom den Zusatzinhalt "The Ghost Survivors" als kostenlosen Download bereitstellen. Dieser Inhalt beschäftigt sich mit Szenarien der Marke "Was wäre wenn ..." rund um verschiedene Opfer des Ausbruchs in Raccoon City und zeigt, was pssiert wäre, wenn sie die Ereignisse des Hauptspiels überlebt hätten. So lässt sich die Zeit ein wenig zurückdrehen, um das Schicksal herauszufordern, das einen U.S.S.-Agenten, die Tochter des Bürgermeisters und den Inhaber des Waffenladens erwartet.Unseren Test von Resident Evil 2 findet ihr hier : Manchmal erheben sich nicht nur Zombies, sondern auch Videospiele aus ihren Gräbern, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Für das Remake von Resident Evil 2 hat Capcom den Klassiker aus dem Jahr 1998 exhumiert und mit viel Aufwand runderneuert. Sorgt der modernisierte Survival-Horror auch 2019 für Gänsehaut?