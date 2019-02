Resident Evil 2: Kostenloser Zusatzinhalt "The Ghost Survivors" mit drei Szenarien veröffentlicht - 4Players.de

Capcom hat den kostenlosen Zusatzinhalt "The Ghost Survivors" als Download für Resident Evil 2 (Remake) auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Drei Szenarien der Marke "Was wäre wenn ..." rund um verschiedene Opfer des Ausbruchs in Raccoon City stehen im Mittelpunkt. Sie zeigen, was passiert wäre, wenn drei bestimmte Charaktere die Ereignisse des Hauptspiels überlebt hätten. Die drei Charaktere sind Robert Kendo (Inhaber des Waffenladens), Katherine (Tochter des Bürgermeisters) und Ghost (U.S.S.-Agent).Im PlayStation.Blog werden die drei Szenarien vorgestellt: "mit Robert Kendo, Besitzer des berühmten (und passend benannten) Gun Shop Kendo. Diejenigen, die das Spiel gespielt haben, wissen möglicherweise bereits, wie seine traurige Geschichte endet. In The Ghost Survivors bekommt er jedoch eine zweite Chance, nachdem ihn ein alter Freund mit einem Hubschrauberradio abholt. Kendo packt seine Waffen ein und geht auf die Straße, um einen Weg aus der infizierten Stadt zu finden. Auf seinem Weg in die Freiheit steht ihm eine neue Art giftiger Zombie gegenüber.""Lange vor den Ereignissen von Resident Evil 2 war das Schicksal der Tochter des Bürgermeisters, Katherine, bereits besiegelt. Ingeht ihre Geschichte in eine ganz andere Richtung. Um mit einer bestimmten Person aus Raccoon City zu entkommen, muss Katherine Warren durch die Straßen navigieren und einen seltsam mutierten Zombie-Typ vermeiden, der nur mit besonders mächtiger Munition aufgehalten werden kann. Spielt vorsichtig und vielleicht werdet ihr überleben.""Aus den Schatten kommt ein vergessener U.S.S.-Agent. Eigentlich sollte er mit seinem Kader ausgelöscht worden sein, feiert der entsprechend benannte Ghost insein Debüt. Tief im Labor unter der Stadt versucht ein anderer Soldat (nicht Hunk) die Flucht. Es ist schlimm genug, sich mit Monsterhorden auseinanderzusetzen, aber was macht ihr, wenn sie auch noch Körperpanzerung tragen? Dieses besonders herausfordernde Szenario stellt selbst The 4th Survivor-Veteranen auf die Probe."Kellen Haney (Associate Manager und Social Media bei Capcom) schreibt im PlayStation.Blog : "Beendet jedes Szenario im regulären Schwierigkeitsgrad oder probiert euch im einzigartigen Trainingsmodus an ihnen. Im Gegensatz zu anderen Modi verringert Training die Schwierigkeit ein wenig, indem ihr zunächst zusätzliche Gegenstände und Plätze für Gegenstände erhaltet. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Positionen und Routen der Feinde zu lernen, bevor ihr jedes Szenario auf der regulären, höheren Schwierigkeit angeht. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, einige der Mechaniken von The Ghost Survivors zu verstehen. Im Gegensatz zu The 4th Survivor und The Tofu Survivor könnt ihr mehr als nur die Gegenstände mitnehmen, mit denen ihr beginnt. Aber anstatt Gegenstände in der Umgebung zu finden, findet ihr Pickups, indem ihr bestimmte Zombies mit Rucksäcken besiegt oder Gegenstände aus Automaten greift."