Project CARS: Pagani Edition: Kostenloses Rennspiel für PC mit VR-Support veröffentlicht - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe und die Slightly Mad Studios haben in Zusammenarbeit mit Pagani Automobili den kostenlosen Rennspiel-Ableger "Project Cars - Pagani Edition" für PC via Steam veröffentlicht. Das Spiel bietet drei Strecken (Nürburgring und Nordschleife, Monza GP und Côte d’Azur), zwei Spielmodi (Zeitfahren, Schnelles Rennen) und VR-Support für Oculus Rift und HTC Vive. Fünf Fahrzeuge von Pagani sind dabei: Huayra, Huayra BC, Zonda Cinque, Zonda R und Zonda Revolucion.Stephen Viljoen, Game Director von Project Cars, sagte: "Die Zusammenarbeit mit erstklassigen Automobilherstellern wie Pagani ist ein wahrer Höhepunkt für jeden Entwickler von Racing-Simulationen. Bei der Entwicklung von Project CARS - Pagani Edition war es uns wichtig, einen Weg zu finden, um die besten Flitzer aus dem Hause Pagani, zweifellos einemder besten Automobilhersteller der Welt, und gleichzeitig die hochmoderne Technologie zu präsentieren, auf der unsere Project CARS-Franchise fußt. Wir sind uns sicher, dass dieser Titel alle begeistern wird, die bisher noch keine Erfahrungen mit unseren Games gemacht haben - insbesondere in VR, da wir Marktführer in dieser Sparte sind."Horacio Pagani, Gründer und leitender Konstrukteur bei Pagani Automobili, sagte: "Ich war schon immer ein großer Freund von Videospielen und Project CARS vereint all die Dinge in sich, die ich an Autos liebe: die Leidenschaft und das Gefühl. Ich bin wirklich stolz und fühle mich geehrt, dass eine exklusive Pagani Edition von Project CARS entwickelt wurde. So erhalten alle unsere Fans aus der ganzen Welt die Gelegenheit, unsere neuesten Kreationen zu fahren, insbesondere den neuen Pagani Huayra BC."