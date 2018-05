Bless Online: Online-Rollenspiel mit Musik von Hans Zimmer sieben Jahre nach Ankündigung veröffentlicht - 4Players.de

Im Verlauf der Entwicklung sollen weitere Klassen hinzukommen, die Levelgrenze angehoben werden und andere Inhalte ergänzt werden, bevor Bless Online voraussichtlich innerhalb eines Jahres offiziell veröffentlicht wird. Interessant ist außerdem der Soundtrack des Spiels, denn der wurde von Hans Zimmer und Lorne Balfe geschrieben, die schon mehrmals zusammengearbeitet haben.

2011 wurde Bless Online bereits angekündigt - jetzt ist das Online-Rollenspiel als Early-Access-Titel auf Steam erhältlich. Ein Abonnement muss man nicht abschließen; stattdessen soll man mit dem Kauf alle aktuellen und zukünftigen zentralen Inhalte nutzen können. Darüber hinaus verkauft Neowiz allerdings kosmetische Gegenstände sowie ein optionales Abo für z.B. XP-Boosts und exklusive Kleidungsstücke.Zunächst sind dabei so genannte Gründerpakete ("Founder's Packs") ab knapp 40 Euro erhältlich, während ab 30. Mai eine "Base Edition" zum Preis von 30 Euro verfügbar sein wird. Die Gründerpakete enthalten wie üblich verschiedene Bonusinhalte, darunter besondere Kleidungsstücke, Spielwährung und eine Premium-Mitgliedschaft, die u.a. vermutlich das Sammeln von Erfahrungspunkten beschleunigt.Bless Online scheint sich vor allem an große Spielergruppen zu richten, die sich für Raids sowie Gefechte gegen konkurrierende Gruppen zusammenschließen, wobei sich auf jeder Seite bis zu 100 Spieler in den Kampf stürzen. Jeder Charakter gehört dabei einer von sieben Klassen sowie eine der zwei Fraktionen an, die in Bless um die Vorherrschaft ringen: Hieron oder Union.