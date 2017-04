Wolcen: Lords of Mayhem: Update 0.4.0: Cloud Modus, tägliche Dungeons und Anpassung der aktiven Fähigkeiten - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Wolcen: Lords of Mayhem ist das fast 10 GB große Update 0.4.0 veröffentlicht worden. Es führt den "Cloud Mode" ein, in dem die Spielerdaten (Charakter, Kiste, Haus) auf den Wolcen-Servern gespeichert werden - eine Offline-Variante ist weiterhin enthalten. Der kooperative Mehrspieler-Modus ist noch nicht verfügbar, aber der "Cloud Mode" sei der erste Schritt in diese Richtung, heißt es. Mit dem Update kommt die erste Version des "Daily Dungeons" ins Spiel. In diesem zufallsgenerierten Dungeon, der täglich (für alle Spieler) neu generiert wird, kann man sich mit anderen Spielern via Bestenliste messen. Die täglichen Dungeons sind nur im "Cloud Mode" zugänglich (via Don John in Amarth). Des Weiteren umfasst Version 0.4.0 neue Anpassungsmöglichkeiten für die aktiven Fähigkeiten. Reichweite, Schaden und Reduktion der Kosten werden als Beispiele genannt. Letztendlich sollen pro Fertigkeit ungefähr zehn Varianten vorhanden sein, die sich individuell anpassen lassen. Ansonsten wollen die Entwickler die Präzision der Steuerung verbessert, die Performance optimiert und diverse Bugs aus der Welt geschafft haben ( Change-Log ).