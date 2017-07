Wolcen: Lords of Mayhem: Trailer: Bewegte Bilder aus dem Hack-&-Slay - 4Players.de

Die Entwickler von Wolcen: Lords of Mayhem haben nach dem großen Early-Access-Update auf Version 0.5 ( wir berichteten ) einen Trailer zu dem Hack-&-Slay veröffentlicht. Mit dem besagten Update wurden die neue, größere Weltkarte (offene Spielwelt mit Nebel des Krieges), 15 Gegner, neue Fähigkeiten sowie Waffen, viele Nicht-Spieler-Charaktere und ungefähr die Hälfte der Geschichte (Story-Quests) des ersten Akts hinzugefügt.Wolcen befindet sich seit März 2016 in der Early-Access-Phase. Vorher wurde das Action-Rollenspiel auf Basis der CryEngine via Kickstarter angeschoben. Der damalige Titel war "Umbra".Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer 2