Wolcen: Lords of Mayhem: Beta soll Ende September starten; Ausblick auf die Verbesserungen - 4Players.de

Das nächste Early-Access-Update für Wolcen: Lords of Mayhem wird (erst) Ende September 2018 erscheinen. Die Entwickler wollen sich fortan stärker auf den Übergang in die Betaphase konzentrieren, den sie mit dem besagten Update auf Version 0.9 einläuten wollen. Im Blog-Beitrag geht das Wolcen-Team noch auf die offene Spielwelt (unterschiedliche Regionen, zufällige Dungeons, optionale Quests, Modifikatoren) ein und erklären, weshalb sie die manuelle Drehung der Kamera entfernen werden. Last but not least heben sie hervor, dass das Spiel definitiv fertiggestellt bzw. veröffentlicht werden soll - trotz der langen Entwicklungszeit nach Kickstarter und Early Access.Mit dem Beta-Start soll der "fertige Akt 1" mit Multiplayer/Co-op, einer komplett neuen Geschichte, der apokalyptischen Form, verbesserter Grafik (Shader, Texturen, Animationen, Partikeleffekte) und vielen Spielmechanikverbesserungen geboten werden. Neue Kreaturen, Quests, Gegenstände, Umgebungen, Nicht-Spieler-Charaktere und Co. werden ebenso versprochen. Das folgende Teaser-Video soll auf die Beta einstimmen.Letztes aktuelles Video: Beta-Teaser