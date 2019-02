Wolcen: Lords of Mayhem: Der "aktive Fertigkeitsbaum" im Video - 4Players.de

Die Entwickler von Wolcen: Lords of Mayhem arbeiten weiterhin an dem Übergang des Action-Rollenspiels in die Betaphase. Einen Einblick in die Überarbeitung des "aktiven Fertigkeitsbaums" geben die Entwickler im folgenden Video. Der Fertigkeitsbaum ist eines der zentralen Features von Wolcen und soll in der überarbeiteten Version mehr Anpassungsmöglichkeiten bei den Charakter-Builds bieten. Die aktuelle Roadmap kann bei Trello angeschaut werden.Im vorherigen Video wurde das "Resource Opposition System" vorgestellt, das es erlaubt, sowohl magische als auch physische Fähigkeiten mit gegensätzlichen Ressourcen (nämlich Willenskraft für Magie und Wut für physische Attacken) einzusetzen.