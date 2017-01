Prison Architect: Verstoß gegen Genfer Konvention: "Rotes Kreuz" in Pixeldarstellung sorgt für Ärger - 4Players.de

Mark Morris und Designer Chris Delay

Mit der wiederholten und gerade mal fünf Pixel großen Abbildung des Roten Kreuzes haben sich die Macher der Gefängnissimulation Prison Architect Ärger mit dem Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) eingehandelt. Darüber hat PC Gamer ausführlich berichtet. Tatsächlich handelt es sich bei dem bekannten Symbol um ein geschütztes Zeichen, das man in Spielen nicht einfach auf Krankenwagen oder Rucksäcken von Sanitätern abbilden darf. Doch genau das haben Produzentgetan - wie gefühlt 1000 andere Entwickler vor ihnen, die das besagte Zeichen vor allem auf die üblichen "Heilpakete" pinselten.Doch vor Weihnachten machte das Britische Rote Kreuz die Leute von Introversion nicht nur darauf aufmerksam, dass es sich um ein geschütztes Symbol handelt, sondern die unauthorsierte Nutzung seit 1957 auch eine Straftat in Großbritannien darstellt. Gesetze wie diese wurden in erster Linie auch deshalb erlassen, um einen Missbrauch des Zeichens zu verhindern. So wie 2008, als sich kolumbianische Spezialagenten als Sanitäter verkleideten, um politische Gefangene zu befreien."Wenn das Rote-Kreuz-Zeichen oder ähnliche Symbole zweckentfremdet werden, ganz egal wie gut gemeint oder belanglos es sein mag, dann wird die spezielle Bedeutung des Zeichens abgeschwächt. Das Rote Kreuz oder ähnliche Designs sind kein allgemeines Zeichen für Krankenwagen, das Gesundheitswesen, erste Hilfe, Krankenpflege oder Ähnliches. Darüber hinaus sind es keine Zeichen, die für kommerzielle Zwecke genutzt werden dürfen, wie etwa für Werbekampagnen oder auf Produkten", heißt es in der E-Mail, die das Studio bekommen hat.Tatsächlich könnte man den Verantwortlichen rechtlich vorwerfen, mit der Pixelbild-Darstellung gegen die Genfer Konvention verstoßen zu haben und sie folglich als Kriegsverbrecher vor Gericht stellen. Allerdings wollten die beiden dieses Risiko nicht eingehen und haben umgehend eingelenkt: Mit wenigen Handgriffen wurde die Farbe verändert und aus den roten Kreuzen wurden grüne."Ich habe immer gedacht, dass es sich beim Roten Kreuz um das universelle Symbol für Heilpakete, Heilpakete - einfach alles rund ums Heilen in Videospielen handelt", meint Delay. "Ich bin mir sicher, es gab auch vor 20 Jahren rote Kreuze auf den Heilpaketen in Doom."Nicht nur deshalb üben die beiden leichte Kritik am Roten Kreuz, weil man sich hier ausgerechnet auf einen kleinen Indie-Entwickler gestürzt hat, während das Symbol in vielen anderen und größeren Produktionen weiter genutzt wird, darunter z.B. älteren Teilen von Halo oder Left 4 Dead. Sie finden es darüber hinaus verwunderlich, dass man mit Teilen der eingenommenen Spendengelder lieber Abmahnanwälte bezahlt anstatt das Geld für den eigentlich vorgesehenen Zweck, nämlich der medizinischen Unterstützung, zu verwenden.Letztes aktuelles Video: Version 20