Prison Architect: Aficionado Bonus-Edition für PC angekündigt - 4Players.de

Aficionado Bonus-Edition von Prison Architect

Die astragon Sales & Services GmbH wird die Aficionado Bonus-Edition von Prison Architect am 1. März 2017 in Deutschland für PC veröffentlichen. Neben der Vollversion der Gefängnis-Management-Simulation beinhaltet die Bonus-Edition eine Soundtrack-CD, ein Artbook in digitaler Form, Abzieh-Tattoos, Sticker und ein Din-A2-Poster. Der Preis liegt bei 19,99 Euro (UVP). Die PC-Version von Prison Architect wurde von Entwickler und Publisher Introversion Software für den deutschsprachigen Raum exklusiv an astragon lizenziert. Das Spiel hat sich weltweit bereits über zwei Millionen Mal verkauft.Unseren Prison-Architect-Test findet ihr hier : "Komplexe, aber leicht zugängliche Aufbau-Sim im Gefängnismilieu mit Schönheitsfehlern im Mikromanagement sowie einigen kleinen Bugs."