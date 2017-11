Prison Architect: Escape Mode DLC angekündigt

Introversion Software und Double Eleven haben eine neue Erweiterung für Prison Architect angekündigt: Wie DualShockers meldet, heißt das Add-on Escape Mode und wird demnach auch einen solchen beinhalten. Man schlüpft hier also in die Haut eines Sträflings und muss versuchen, aus Gefängnissen zu entkommen, die man entweder selbst gebaut hat oder von anderen Architekten stammen.Darüber hinaus soll der DLC weitere Inhalte bieten, doch halten sich die Entwickler noch mit Details zurück. Escape Mode soll im nächsten Jahr für PS4 und Xbox One veröffentlicht werden - ein konkretes Datum oder einen angepeilten Zeitraum gibt es derzeit von offizieller Seite noch nicht. Auf dem PC gibt es technisch bereits die Möglichkeit, Ausbruchsversuche zu starten.Letztes aktuelles Video: Escape Mode DLC