Prison Architect: Switch Edition der Knastverwaltung veröffentlicht - 4Players.de

Nach Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) hat Double Eleven jetzt auch eine Switch Edition von Prison Architect veröffentlicht. Der Gefängnisdesign- und Management-Simulator kann ab dem 20. August 2018 inklusive der Erweiterungen "All Day and a Night" und "Psych Ward" via eShop heruntergeladen werden. Der Escape-Modus, der es Spielern ermöglicht, als Häftling einen Gefängnisausbruch durch die eigenen Kreationen zu versuchen, soll später in diesem Sommer als erweitertes DLC-Paket veröffentlicht werden.