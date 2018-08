Prison Architect: Escape-Mode-DLC für PS4, Xbox One und Switch datiert - 4Players.de

Screenshot - Prison Architect (PS4) Screenshot - Prison Architect (PS4) Screenshot - Prison Architect (PS4) Screenshot - Prison Architect (PS4) Screenshot - Prison Architect (PS4) Screenshot - Prison Architect (PS4) Screenshot - Prison Architect (PS4)

Introversion Software und Double Eleven haben den Escape-Mode-DLC für Prison Architect am 28. August 2018 für PlayStation 4 veröffentlicht . Die Xbox One soll am 31. August mit dem DLC versorgt werden. Auf Nintendo Switch soll der Escape-Modus in ein paar Wochen folgen.Auf PS4 und Xbox One wird der Escape Mode sowohl einzeln als auch als Bundle (inkl. aller Prison-Architect-DLCs wie All Day and a Night, Psych Ward und Escape Mode) erhältlich sein. Xbox-Live-Gold-Mitglieder können sich das Basispiel (zum Test ) im Rahmen von Microsofts Games-With-Gold-Programm ab dem 1. September kostenlos herunterladen (wir berichteten ).Zum Inhalt heißt es: "Der Escape Mode DLC basiert auf dem beliebten PC-Modus, in dem die Spieler die Rolle eines Häftlings übernehmen und versuchen können, den von ihnen und anderen gebauten Gefängnissen zu entkommen. In Prison Architect bauen und verwalten die Spieler ihr eigenes Hochsicherheitsgefängnis, um die härtesten Kriminellen innerhalb dieser Wände zu halten."Letztes aktuelles Video: Escape Mode DLC Release Trailer PS4 und Xbox One