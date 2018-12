Prison Architect: Update 17 für die PC-Version bringt den kooperativen Mehrspieler-Modus - 4Players.de

Für die PC-Version von Prison Architect ist das Update 17 veröffentlicht worden, das die Gefängnisaufbausimulation mit einem kooperativen Mehrspieler-Modus erweitert. Fortan kann man ein Gefängnis gemeinsam mit bis zu acht Personen bauen und verwalten. Sämtliche Elemente einer Solo-Partie sind im Multiplayer verfügbar. Der Multiplayer-Modus wird seit Anfang September 2018 getestet und soll nun stabiler laufen und weniger Bandbreite in Anspruch nehmen.Man kann eine normale Sandbox-Partie im Prinzip in eine Multiplayer-Version verwandeln. Diese Partie kann öffentlich gelistet oder auf privat gesetzt und mit einem Passwort geschützt werden. Wenn Spieler beigetreten sind, sieht man sie als "Markierung" in der Spielwelt und kann zugleich sehen, welches Material oder Objekt sie gerade ausgewählt haben bzw. im Begriff sind zu bauen.