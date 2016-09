Grand Theft Auto 5: GTA Online: Erweiterung "Bikers" erscheint nächste Woche - 4Players.de

Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC) Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC) Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC) Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC) Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC) Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC)

Rockstar Games wird die nächste Erweiterung "Bikers" für GTA Online am 4. Oktober 2016 als automatisches Update für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen. Mit Bikers rücken illegale Motorradclubs mit neuen kompetitiven und kooperativen Elementen sowie neuen Spielmodi, Fahrzeugen, Waffen, Kleidungsstücken und Co. ins Rampenlicht der kriminellen Unterwelt von Los Santos und Blaine County. Spieler können dann ihren eigenen "Los Santos Motorcycle Club" gründen und anführen - für bis zu acht Spieler. Auch entsprechende Rollen werden eingeführt, vom frischen Prospect bis zum Club President. Außerdem gibt es eine Reihe neuer Motorräder und Immobilien, einschließlich Clubhäusern mit eigener Motorrad-Tuningwerkstatt sowie Räumlichkeiten für zwielichtige Geschäfte. Rockstar Games : "Neben einer Reihe von Möglichkeiten, innerhalb einer Gang im Rang aufzusteigen und als respekteinflößender MC lukrative Geschäfte abzuziehen, bietet Bikers auch eine Auswahl thematisch passender neuer Modi für alle Arten von Bikern, samt neuer Waffen, Outfits, Tattoos und Features, die dies zu einer riesigen Ergänzung der Welt von GTA Online machen. Und während loyale MCs dafür kämpfen werden, ihren Stand neben verbrecherischen CEOs und Organisationen zu festigen, bieten sich an jeder Ecke immer wieder Möglichkeiten, sich einen Namen zu machen. Haltet die Augen offen, denn bald tun sich überall in Los Santos und Blaine County hochkarätige und überaus riskante Geschäftsmöglichkeiten mit Fahrzeugen auf.