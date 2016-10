Grand Theft Auto 5: GTA Online: Rockstar entfernt "unrechtmäßig erlangtes Ingame-Geld" (GTA$); Sperr- und Bannrichtlinien aktualisiert - 4Players.de

Rockstar Games setzt seine Anstrengungen gegen Cheater und Co. bei GTA Online fort und hat "unrechtmäßig erlangtes Ingame-Geld" (GTA$) von Spieler-Konten entfernt. Im Support-Bereich schreiben die Entwickler: "Um das Spielgeschehen weiterhin für alle fair zu gestalten, haben wir unrechtmäßig erlangtes Ingame-Geld von Spieler-Konten entfernt. Wenn du eine Nachricht erhalten hast, dass der Stand deines gemeinsamen Kontos angepasst wurde, dann haben wir unrechtmäßige Geldmittel auf deinem Konto gefunden. (...) GTA$, die durch den Kauf von CashCards erworben werden, bleiben auf dem Konto und sind nicht von den Maßnahmen zur Entfernung von unrechtmäßig erlangtem Ingame-Geld betroffen."Außerdem wurden die Sperr- und Bannrichtlinien für GTA Online aktualisiert : "Account-Sperren in GTA Online werden durch verschiedene Faktoren ausgelöst, unter anderem durch Modding in GTA Online, Ausnutzen oder Missbrauch von Spielmechaniken, Manipulation geschützter Spieldaten oder des Programmcodes oder anderweitiges Stören des Spielerlebnisses anderer Spieler. Account-Sperren aufgrund dieser Vergehen können vorübergehend oder dauerhaft sein, je nach Härte des Verstoßes. Wenn du in GTA Online vorübergehend gesperrt wirst, führt der nächste Verstoß zu einer dauerhaften Sperre. Wenn du vorübergehend in GTA Online gesperrt wirst, kannst du ab dem Moment, in dem die Sperre erfolgt, nicht mehr GTA Online spielen. Das Ablaufdatum der Sperre wird auf dem Bildschirm angezeigt, nachdem das Spiel nach einem gescheiterten Versuch, GTA Online zu spielen, in den Story-Modus zurückkehrt. Darüber hinaus werden deine GTA Online-Charaktere zurückgesetzt. Dein Spielfortschritt, deine Immobilien und dein Inventar in GTA Online werden ebenfalls zurückgesetzt. Alle Sperr- und Bannentscheidungen in GTA Online sind endgültig und können nicht angefochten werden."Letztes aktuelles Video: GTA Online Bikers