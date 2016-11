Grand Theft Auto 5: GTA Online: An Tron angelehnte Rennen im Gegner-Modus "Deadline" - 4Players.de

In GTA Online kann man nach der Installation des jüngsten Updates an Tron angelehnte Motorrad-Rennen austragen. Im neuen Gegner-Modus "Deadline" treten bis zu vier Spieler gegeneinander an - jeder auf einer andersfarbig lackierten Shotaro, die eine vorübergehende Lichtspur hinterlässt, während ihr durch die Arena fahrt. Wenn ein Motorrad des Gegners die Lichtspur berührt, explodiert es sofort."Fahrt gezielte Manöver, um Gegner in eure Lichtspur fahren zu lassen und nutzt strategische Power-ups zu eurem Vorteil - mit Schub gebt ihr Gas und schneidet eurem Gegner den Weg ab, mit Fokussiert verlangsamt ihr die Zeit für präzise Fahrmanöver und mit Bunny Hop macht ihr einen Satz über die Lichtspur eines Gegners hinweg. Betretet jetzt die Arena und erhaltet doppelte GTA$ und RP bis 21. November. (...) Erlebt die Vorzüge der Shotaro zuerst im neuen Gegner-Modus Deadline, damit das Motorrad zum Kauf bei Legendary Motorsport freigeschaltet wird. Das Deadline-Outfit wird ebenfalls zum Kauf in jedem Bekleidungsgeschäft freigeschaltet. Und für kurze Zeit deponieren wir ein kostenloses Nagasaki-Logo-Shirt im Kleiderschrank der stolzen neuen Shotaro-Besitzer", heißt es von Rockstar Games Letztes aktuelles Video: GTA Online Deadline