Grand Theft Auto 5: GTA Online: Update "Import/Export" dreht sich um Diebstahl und Handel mit luxuriösen Fahrzeugen - 4Players.de

Rockstar Games hat das Update "Import/Export" für GTA Online in Grand Theft Auto 5 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Neue Fahrzeuge, größere Garagen (inkl. Tuningwerkstatt) mit bis zu 60 Stellplätzen und kriminelle Aktivitäten rund um das Stehlen von exotischen Fahrzeugen werden geboten.Von Rockstar Games heißt es: "Gerissene CEOs wissen genau, dass es immer noch mehr zu holen gibt. Während das Geschäft mit der Spezialfracht im südlichen San Andreas weiterhin boomt, wartet jetzt auch noch eine weitere Möglichkeit auf euch, eure Kontrolle über die Stadt auszuweiten. Dank GTA Online: Import/Export ist die Zeit gekommen, im lukrativen und hochspezialisierten Handel mit gestohlenen exotischen Fahrzeugen mitzumischen.Der Diebstahl und Handel mit luxuriösen Fahrzeugen ist ein ernstzunehmendes Geschäft. Import/Export baut auf den etablierten Logistikketten aus Further Adventures in Finance and Felony auf und führt gleichzeitig eine neue Reihe von kriminellen Unterfangen ein, in denen CEOs und Organisationen die begehrtesten Fahrzeuge in der Stadt akquirieren, modifizieren und mit großem Profit wiederverkaufen können. Talent, Abstimmung und der taktisch kluge Einsatz einiger brandneuer Spezialfahrzeuge sind nötig, um erfolgreich zu sein. Außerdem muss man der Polizei und der Konkurrenz in der Stadt und auf dem Land immer einen Schritt voraus sein.Neue Fahrzeug-Lagerhäuser beherbergen die Ergebnisse eurer Import- und Export-Geschäfte. CEOs können die Früchte ihrer Arbeit zudem durch Erweiterungen ihrer Bürogebäude ernten. Baut dazu massive Firmengaragen mit bis zu drei Ebenen, die den Ausstellungsräumen eines großen Autohauses in nichts nachstehen und Platz für bis zu 60 Fahrzeuge bieten. Darüber hinaus verfügen die Garagen über eine anpassbare Innenausstattung und eine eigene Tuningwerkstatt."