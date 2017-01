Grand Theft Auto 5: Update für GTA Online: Pegassi FCR 1000 und Fahrzeugkämpfe in "Vehicle Vendetta" - 4Players.de

ChrisJumper hat geschrieben: Jetzt wo der Single Player DLC wohl abgeschrieben wurde, bietet die Zukunft wahrscheinlich MMO-Like Addons und DLC-Produktpflege von allen Rockstar Produkten.



Mal schauen ob ich RDR2 noch kaufen möchten..., nach den ersten Tests.

Auch wenn es schmerzt, wahrscheinlich kaufe ich es erst zum Budget-Preis.



Gratis-Addons sind zwar klasse, aber diese ganzen Dinge die hier 2016 nach gepatched wurden, machen wahrscheinlich offline wenig Sinn oder?

Welcher single DLC? Wurde doch von Anfang an kommuniziert das der Fokus auf GTAO(nline) liegt.Mach dich mal nicht Nass, wenn Spiele spielenswert sind/waren sidn es die single Player Missionen von GTA und RdR.Von GTAO will ich nicht reden, das war mMn. mit das beste was ich in den letzten 25 Jahren gezockt hatte. (wohl nur meine facon) ;)Denke mir das RdR2/3 ebenso auf den MP-Part setzt, ist es doch genau das was die Leute bei der Stange hält.Red dead Redemption hatte ich shcon fast 3 Jahre online eigentlich täglich gezockt, wüsste kaum weshalb Teil 3 nicht online stattfinden sollte, bleibt nur abzuwarten wie es umgesetzt wird, wenns für jedermann easy to learn and easy to kill ist, dann gut nacht - ist es easy to learn & hard to master, wirds langzeit Motivation bringen.Was R* an freienm DLC für GTA5 (online) gebracht hat ist schon nen dicken respekt wert. Wüsste keinen Puplisher der so gediegen mit neuem Content, wenn auch manchmal mager, umgeht.Vor allem brauchts keinen singleplayer, wenn man 3-4 Freunde hat und sich durch GTA(online) zockt, einfach Super....