Grand Theft Auto 5: GTA Online: Cunning Stunts: Special Vehicle Circuit mit 20 Stuntrennen verfügbar - 4Players.de

Aktualisierung vom 14. März 2017, 16:36 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. März 2017, 15:34 Uhr:

Auf der Strecke 'Verflucht' kann man mit dem Ruiner 2000 durch Tunnel rasen und mit dem Fallschirm ins Ziel fliegen.

Rockstar Games hat das Update Cunning Stunts: Special Vehicle Circuit für GTA Online veröffentlicht. Mit dem Update kommen 20 neue Stuntrennen ins Spiel, die speziell für den Rocket Voltic, den Ruiner 2000 und den Blazer Aqua erstellt wurden. Der Hersteller schreibt dazu: "Macht Bunny Hops über Gegner hinweg, schießt raketengleich durch Stuntröhren oder meistert das kühle Nass in den eigens für den Ruiner 2000, Rocket Voltic und Blazer Aqua erstellten Rennen, die auf die jeweiligen einzigartigen Fähigkeiten der Fahrzeuge zugeschnitten sind. Sucht auf der Karte nach den Symbolen für die Spezialrennserie, um euch direkt ins Getümmel zu stürzen (...) Als zusätzlichen Bonus könnt ihr euch eine Woche lang mit den neuen Spezialfahrzeugrennen vertraut machen und dabei bis Mittwoch, dem 22. März, doppelte GTA$ & RP auf allen 20 haarsträubenden Strecken kassieren." Außerdem wird das Konzeptfahrzeug "Progen GP1" (erhältlich bei Legendary Motorsport) eingeführt.Das Update "Cunning Stunts: Special Vehicle Circuit" wird am 14. März 2017 für GTA Online in Grand Theft Auto 5 zur Verfügung stehen. 20 neue Stuntrennen speziell für die Fahrzeuge Rocket Voltic, Ruiner 2000 und Blazer Aqua werden hinzukommen. "Die Sammlung von Stuntrennen wurde eigens auf die einzigartigen Charakteristika und Fähigkeiten dieser Fahrzeuge zugeschnitten (...) Ebenfalls am Dienstag nimmt Legendary Motorsport den klassisch gestalteten Progen GP1 in sein (...) Angebot an Supersportwagen auf.""Damit ihr euch auf die Spezialfahrzeugrennen in der nächsten Woche vorbereiten könnt, präsentieren wir an diesem Wochenende, bis einschließlich Montag, den 13. März, eine Reihe neuer GTA-Online-Boni (zusätzlich zu den aktuellen Angeboten inklusive der doppelten GTA$ & RP in Stuntrennen). Aufstrebende Bosse können ihr eigenes Hochhaus mit einem Rabatt von 25% auf Büros und Firmengaragen erwerben und anschließend das ganze Wochenende über CEO-Boni nutzen. Um euren Hunger nach Chaos zu stillen und euch für Dienstag zu rüsten, reduziert Warstock die SecuroServ-Preise für Spezialfahrzeuge. Spezialfahrzeug-Missionen verschaffen euch zudem das ganze Wochenende lang doppelte GTA$ & RP. Somit könnt ihr ordentlich Gewinne einfahren und euch gleichzeitig mit dem Spezialfahrzeug eurer Wahl vertraut machen. Leibwächter und Mitarbeiter erhalten an diesem Wochenende zudem eine Gehaltserhöhung in Form von doppelten GTA$."