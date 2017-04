Grand Theft Auto 5: Geplante Modifikation Red Dead Redemption V eingestellt - 4Players.de

Es war fast zu erwarten: Die geplante Mod Red Dead Redemption V, die Rockstars Western-Epos innerhalb von Grand Theft Auto 5 nachbilden wollte (wir berichteten ), wird nicht veröffentlicht. Das schreibt Kotaku in Anlehnung auf ein Statement des Hauptprogrammierers Mr. Leisurewear . Darin wird angedeutet, dass die Entscheidung zur Einstellung offenbar auf Druck von Rockstar Games oder der Muttergesellschaft Take-Two Interactive getroffen wurde - vermutlich aus Angst, die Veröffentlichung der Mod könnte die Verkaufszahlen von Red Dead Redemption 2 negativ beeinflussen. Dies ist jedoch nur eine Vermutung - von den Moddern werden keine Namen genannt, wer sie kontaktiert hat."I know this is hard pill to swallow, but as you may have noticed we did get contacted and we sadly have to say we are stopping this project. So thanks guys, we were all so happy to see this, but it isn't going to happen, sorry."Fans des Projekts hoffen trotzdem weiter, dass die Modder-Gruppe .White Team ihre bisherige Arbeit nicht komplett in die Tonne wirft und sie irgendwann wieder aufnehmen wird. Allerdings scheint es unwahrscheinlich, dass man sich für das Vorhaben in diesem Fall tatsächlich den Segen von Rockstar North wird einholen können. Damit steht das Team nicht alleine da: Schon in der Vergangenheit wurden viele ambitionierte Modifikationen durch die Hersteller und damit die Rechteinhaber eingestellt, darunter eine Skyrim-Mod mit Bezug zu Herr der Ringe oder eine geplante HD-Neuauflage von Metal Gear Solid namens Shadow Moses Letztes aktuelles Video: GTA Online Tiny Racers