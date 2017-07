Grand Theft Auto 5: OpenIV-Team stellt Entwicklung der Modifikation "Liberty City in GTA 5" ein - 4Players.de

Nach der Unterlassungsaufforderung und der anschließenden Klärung mit Take-Two Interactive bzw. Rockstar Games haben sich die Entwickler der Mod-Plattform OpenIV gegenüber PC Gamer zu Wort gemeldet und sich zunächst für die Unterstützung der Modding-Community, die als klein, aber sehr kreativ und lautstark bezeichnet wird, bedankt. Im Anschluss stellten sie klar, dass die Entwicklung von OpenIV auf Basis der Mod-Richtlinien von Rockstar Games weitergehen würde und OpenIV niemals Modifikationen von GTA Online unterstützt hätte - das soll auch für die Zukunft gelten. Allerdings musste die Arbeit an dem Mod-Projekt 'Liberty City in GTA V' eingestellt werden, da dieses Vorhaben gegen die Bestimmungen ( Punkt III ) des Herstellers verstoßen würde. Die Mod-Entwickler zeigten sich enttäuscht, sahen aber keine andere Möglichkeit.Das Ziel der Modifikation 'Liberty City in GTA V' war es, den kompletten Schauplatz von Grand Theft Auto 4 in Grand Theft Auto 5 einzubauen. Die Mod sollte als Erweiterung des Einzelspieler-Modus bereitgestellt werden. Liberty City wäre nahtlos in die Welt von Los Santos implementiert worden. Die Modifikation sollte eigentlich im Laufe des Sommers veröffentlicht werden.