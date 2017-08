Grand Theft Auto 5: GTA Online: Update "Smuggler's Run" steht an; "Verwandlungsrennen" im Herbst - 4Players.de

Am 29. August 2017 wird das nächste große Update für GTA Online "Smuggler's Run" in Grand Theft Auto 5 veröffentlicht. "Smuggler's Run" ist eine Hommage an einen frühen Klassiker aus dem Portfolio von Rockstar Games: "Das neue Update erschließt die Luftkorridore über Los Santos und Blaine County und eröffnet so neue Geschäftschancen und führt außerdem eine Reihe von Flugzeugen, Hubschraubern und sogar Ultralights als absolut brauchbare Optionen für den Transport illegaler Fracht im ganzen Staat ein. Gleichzeitig ergeben sich natürlich auch einige kreative neue Methoden, um nebenbei rivalisierende Gangs aus dem Weg zu räumen. Smuggler's Run stellt euch eine breite Palette an neuen, modifizierbaren Luftfahrzeugen sowie riesige neue Hangars zur Verfügung, in denen ihr eure Flotte fantastischer Fluggeräte unterbringen könnt. Diese neuen Immobilien dienen auch als Zentrale für euer Schmuggel-Unternehmen. Ihr bekommt Aufträge von Ron und werdet von Charlie, eurem neuen Mechaniker, der sich um eure Sammlung exotischer Luftfahrzeuge kümmert, unterstützt."Später im Herbst sollen dann "Verwandlungsrennen" über Straßen, durch die Luft und übers Wasser eingeführt werden. "In den Stuntrennen in GTA Online musstet ihr euch euren Weg durch gewaltige Korkenzieher, Loopings und andere verrückte Strecken bahnen. Die 'Special Vehicle Circuit'-Rennen nutzten die Leistung und einzigartigen Fähigkeiten des Rocket Voltic, des Ruiner 2000 und des Blazer Aqua und boten so adrenalintreibende Herausforderungen. Jetzt verwandeln sich die Rennen in GTA Online erneut und warten mit komplexen Strecken auf, die die perfekte Beherrschung von Luft-, Wasser- und Landfahrzeugen erfordern. Neue und strategisch platzierte Kontrollpunkte verwandeln eure Fahrzeugklasse umgehend und passend zum vor euch liegenden Streckenabschnitt. So entsteht ein dynamisches Rennen mit immer neuen Herausforderungen, die ihr bewältigen müsst, um am Ende als Erster die Ziellinie zu überqueren."Letztes aktuelles Video: GTA Online Smugglers Run