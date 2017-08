Grand Theft Auto 5: GTA Online: Update "Smuggler's Run" mit neuen Luftfahrzeugen verfügbar - 4Players.de

ChrisJumper schrieb am 29.08.2017 um 21:42 Uhr

Ich kann es ja irgendwie verstehen, das sie da eben "Keine" neuen Spiele raus bringen statt eines MOD-DLC für Ihr MMO. Aber langsam ist GTA5 schon so etwas wie "Steam".

Aber meine Anerkennung haben sie für die Titel schon, es "schaut" interessanter aus als das was andere MMOs so machen. Mich persönlich ärgert es aber trotzdem weil es ja in den ersten PS3 Trailern so klang als würden neue Raubüberfälle per DLC dazu kommen. Dabei dachte ich eher an Singleplayerinhalte als an Onlinegameplay.

Für mich auch der Grund warum ich bei RDR2 skeptisch bin und ich hoffe 4P legt Wert darauf die Singleplayerinhalte mit der Stoppuhr statistisch zu erfassen. Auf eine MMO-Singleplayerdemo für 50 Euro habe ich keine Lust, dann hole ich lieber RDR1 für die PS3 nach.