In GTA Online (Grand Theft Auto 5) gibt es mittlerweile 16 neue Verwandlungsrennen. Die neuen Rennen können entweder aus dem Spiel heraus über die auf der Karte verteilten Symbole für Verwandlungsrennen gestartet oder über den Social Club markiert werden. Bis zum 27. November kann man die neue Serie außerdem direkt über den Ladebildschirm von GTA Online starten. Es handelt sich um folgende Rennen: 90°, Acropolis Now, Kreuzung, Wasserkontrolle, Totalabsturz, Dockweise Spaß, Fairway-Abschlag, Loopingrein, Maverick, Odyssee,| Röhren ohne Ende, Snakes and a Plane, Wasserlandung, Luftwechsel, Graben 4 und Twister. "Die Teilnahme an einem Verwandlungsrennen bringt bis zum 27. November außerdem doppelte GTA$ & RP ein."Außerdem ist ab dieser Woche der neue F1-Hunter erhältlich: "Die Bezeichnung Kampfhubschrauber für den FH-1 Hunter ist möglicherweise etwas irreführend, denn dieses Gerät ist eine Klasse für sich. Sein Raketensperrfeuer alleine reicht schon aus, um eine ganze Armee von Gegnern auszuschalten - und da habt ihr noch nicht mal dran gedacht, die Hilfe eures Kumpels am Geschütz in Anspruch zu nehmen. Kannst du sie hören, die süße Kakophonie aus explodierenden Luftfahrzeugen und Lenkraketen, die über den Himmel zischen? Eure Gegner sollten euch dankbar sein. Der FH-1 Hunter ist ab heute bei Warstock Cache and Carry erhältlich."Letztes aktuelles Video: GTA Online Transform Races Trailer