Rockstar Games hat den "Creator für Rennen" in GTA Online um viele Zusatzelemente und Kontrollpunkte erweitert. Zu den neuen Streckenelementen zählen zum Beispiel riesige, aufblasbare Tore, neue Flugröhren und im Creator neu verfügbare Fahrzeuge wie die Pegassi Oppressor. Neu ist auch die Möglichkeit, eigene Verwandlungsrennen zu erstellen.Außerdem gibt es ab dieser Woche mit dem "P-996 Lazer" Zuwachs für die Flugzeugflotte. Rockstar Games: "Es kommt einem vor, als wär's erst gestern gewesen: Man klaut einen Supersportwagen, rast auf den Freeway Richtung Norden, nimmt die Sprungschanze mit genug Geschwindigkeit, um mit einem Salto 200 Fuß weit über den hinteren Zaun von Fort Zancudo zu springen, weicht dem Beschuss von Handfeuerwaffen aus, stiehlt eine Lazer – und kriegt dafür eine 120-mm-Granate direkt in den Einlass gerammt. Wenn Ihr nach einer legaleren Methode sucht, um in den Besitz einer P-996 Lazer zu gelangen und sie zusammen mit dem Rest Eurer Flotte in einem Hangar zu verstauen - oder, um sie euch von Pegasus Lifestyle Management liefern zu lassen? Der legendäre Kampfjet ist jetzt bei Warstock Cache & Carry erhältlich." Weitere Details zu den Ingame-Events findet ihr hier Letztes aktuelles Video: GTA Online Transform Races Trailer