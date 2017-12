Rockstar Games wird "The Doomsday Heist" am 12. Dezember 2017 für GTA Online in Grand Theft Auto 5 veröffentlichen. Der folgende Trailer soll auf den "Heist" einstimmen - und auch ein Jetpack ist zu sein."Ein milliardenschwerer Technologie-Mogul, ein idealistischer Geheimagent, ein unbeholfener Verschwörungstheoretiker und ein neurotischer Supercomputer müssen eine ungewöhnliche Allianz eingehen, um San Andreas vor der totalen Zerstörung zu bewahren. Als unbekannte Feinde apokalyptische Gefahren heraufbeschwören, werden ihr und eure Crew angeheuert, um Geheimnisse zu enträtseln und Bedrohungen auszumerzen - in einem epischen neuen Online-Abenteuer, das euch von den belebten Straßen von Downtown Los Santos über den Meeresgrund bis ins Innerste des Mount Chiliad führt."