Grand Theft Auto 5: Premium Online Edition mit "Criminal Enterprise Starter Pack" im Handel erhältlich - 4Players.de

Die Grand Theft Auto 5: Premium Online Edition ist für PlayStation 4 und Xbox One im Handel und ab kommender Woche auch digital für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Edition enthält den Story-Modus von GTA 5, die sich ständig erweiternde Welt von Grand Theft Auto Online sowie alle bisher erschienenen Updates und Erweiterungen inklusive The Doomsday Heist, Gunrunning, Smuggler's Run, Bikers und mehr. Media Markt und Saturn bieten die Version für 69,99 Euro an."Obendrein ist das Criminal Enterprise Starter Pack enthalten - der schnellste Weg für neue Spieler von GTA Online, ihre kriminellen Imperien mit den spannendsten und beliebtesten Inhalten sowie 1.000.000 GTA$ zur Verwendung in GTA Online anzukurbeln. Der Gesamtwert liegt bei über 10.000.000 GTA$", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: GTA Online Southern San Andreas Super Sport Series - Zielscheibenrennen