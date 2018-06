Grand Theft Auto 5: GTA Online: Nachtclubs bestätigt; Solomun, Tale Of Us, Dixon & The Black Madonna legen auf - 4Players.de

Rockstar Games hat die GTA-Online-Erweiterung mit den Nachtclubs für den Juli 2018 angekündigt. Als "perfekte Tarnung" für alle möglichen illegalen Aktivitäten können Nachtclubs individualisiert, beworben und mit Personal ausgestattet werden. Sie bieten den Spielern eine neue Geschäftsmöglichkeit. In den Nachtclubs von Los Santos können zum Beispiel die DJs Solomun, Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna auflegen. Konkretere Details wurden nicht verraten. Weitere Gerüchte zu den "Nightclubs" findet ihr hier "Nachtclubs sind die perfekte Tarnung für jede andere Operation, die ihr möglicherweise nebenbei betreibt. Also steigt als Geschäftspartner ein, um ein brandneues Etablissement zu eröffnen und den DJs dabei zu helfen, ihre Shows zu den besten aller Zeiten zu machen. Kümmert euch um die Einrichtung, wählt das Design sowie die Angestellten eures Nachtclubs und vergesst nicht die Promotion eures neuen Unternehmens, denn je beliebter der Club, desto schneller füllt sich euer sicherer Wandtresor. Das Nachtclub-Business ist ehrliche Arbeit und ein redlicher Weg, die Einnahmen eurer schäbigeren Geschäfte mit Disruption Logistics, The Open Road, SecuroServ und Free Trade Shipping Co. so sauber aussehen zu lassen wie frisch gewaschene Wäsche", schreiben die Entwickler Letztes aktuelles Video: GTA Online Nachtclubs