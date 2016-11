Rainbow Six Siege: Operation Red Crow als letztes kostenloses Update des ersten Jahres offiziell angekündigt - 4Players.de

Nachdem erste Gerüchte schon vor Monaten die Runde machten, hat Ubisoft das letzte kostenlose Inhalts-Update zu Rainbow Six Siege laut PC Gamer inzwischen offiziell angekündigt. Operation Red Crow ist der Name der Erweiterung, die auf dem Dach eines Wolkenkratzers im japanischen Nagoya spielt. Im nachfolgenden Video zeigt der Publisher erste Eindrücke der neuen Umgebung.Einzelheiten will Ubisoft in den kommenden Tagen bekanntgeben, wie u.a. aus einem Twitter-Eintrag hervorgeht. Die Namen der hinzukommenden Charaktere wurden allerdings bereits öffentlich gemacht : Echo und Hibana heißen die neuen Operatoren, deren Fähigkeiten dabei noch nicht enthüllt wurden.Spielszenen aus Operation Red Crow wird Ubisoft am 12. und 13. November im Rahmen der auf Twitch ausgestrahlten Halbfinalrunden und des Finales der Pro League Series vorstellen.Letztes aktuelles Video: Operation Red Crow Neue Karte