Rainbow Six Siege: Am Wochenende kostenlos spielbar & Operation Red Crow erscheint am 17. November - 4Players.de

Das vierte große Update zu Rainbow Six Siege , Operation Red Crow, wird am 17. November veröffentlicht, wie Ubisoft bekannt gemacht hat. Mit Red Crow werden erneut zwei Charaktere sowie eine Karte eingeführt: "Wolkenkratzer" ist eine auf dem Dach eines Hochhauses gebaute Villa der Yakuza, in der erstmals die Operatoren Hibana und Echo zum Einsatz kommen. Besitzer eines Season-Pass dürfen die neuen Figuren dabei wie gewohnt ab 17. November spielen, alle anderen können sie ab 24. November mit im Spiel verdienten Ansehen freischalten oder mit den für Echtgeld erhältlichen R6-Credits kaufen. Zugang zu dem neuen Schauplatz erhalten alle Spieler ohne Einschränkungen.Die Fähigkeiten der japanischen Operatoren beschreibt der Publisher mit den folgenden Worten:"Hibana ist dank ihrer explosiven Fähigkeiten eine Expertin darin, sich Zugang in hochriskante Bereiche zu verschaffen. Sie ist mit der SuperNova und der Typ-89 als primäre Waffen ausgestattet, die schnelle Bewegungen und präzise Raum-zu-Raum-Befreiungen ermöglichen.Echo ist ein taktischer und technologieorientierter Operator und mit der SuperNova und der MP5SD4 als primäre Bewaffnung ausgerüstet, die ein schnelles und präzises Vorgehen in Close-Quarter-Gefechten begünstigt."Wer sich schon vorher einen Eindruck von den zusätzlichen Inhalten verschaffen möchte, sollte am Wochenende Ubisofts Twitch-Kanal einschalten, wo im Rahmen der Halbfinalrunden und des Finales der Pro League Series Spielszenen gezeigt werden.Seit gestern können alle PC- und PlayStation-4-Spieler, die noch keinen Kontakt mit dem Multiplayer-Shooter hatten, zudem ausführliche Erfahrungen mit den ebenso packenden wie taktischen Gefechten sammeln, denn bis zum 13. November ist Rainbow Six Siege kostenlos auf PC (sowohl auf Steam als auch auf Uplay ) und PS4 spielbar.Letztes aktuelles Video: Kostenloses Wochenende