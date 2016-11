Rainbow Six Siege: "Operation Red Crow" beginnt morgen - 4Players.de

Das Update "Operation Red Crow" für Rainbow Six Siege wird ab dem 17. November für Konsolen und Windows PC verfügbar sein. Zudem werden zwei neue Operator für alle Season-Pass-Inhaber erhältlich sein. Alle anderen Spieler bekommen ab dem 24. November Zugriff auf die neuen Operator.Operation Red Crow, das finale Add-On für die erste Season, enthält die Wolkenkratzer-Karte, die beiden Operator Hibana und Echo des japanischen Special-Assault-Teams (S.A.T.) sowie neue Waffen-Skins und Features. "Das Elite-Set, das aus neuen Anpassungsmöglichkeiten besteht, wird zum ersten Mal zum Release von Operation Red Crow erhältlich sein. Jedes Set enthält eine Uniform und ein passendes Headset, eine Operator-Karte, einen Talisman, einen Operator-Namen und eine unverkennbare Siegesanimation. Die ersten Operator, die die neuen Ausrüstungen erhalten, sind Kapkan, Sledge und Thermite.""Die neuen Karten und Modi werden kostenlos und umgehend für alle Spieler verfügbar sein. Neue Operator und die meisten Waffen-Skins können mit Ansehen oder R6-Credits freigeschaltet werden. Außerdem wurde angekündigt, dass Tom Clancy's Rainbow Six Siege ein zweites Jahr zusätzliche Post-launch-Inhalte bekommt, die ähnlich aufgebaut sein werden wie die Inhalte des ersten Jahres. Dieser brandneue, kostenlose Inhalt wird umfassende Updates, neue Operator, Karten, Modi, Features und Verbesserungen beinhalten. Der Inhalt des zweiten Jahres wird ab Februar mit dem Six Invitational starten, ein auf Fans ausgerichtetes Event, das Pro League Matches und exklusives Gameplay beinhaltet."Letztes aktuelles Video: Operation Red Crow