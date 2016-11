Rainbow Six Siege: Das zweite Jahr: Details und Season Pass - 4Players.de

Zeitplan für Year 2

8 neue Year-2-Operator über 4 Saisons

8 exklusive Kopfbedeckungen

8 einzigartige Uniformen

R6 Karbon-Talisman

600 R6-Credits

7 Tage früheren Zugriff und die sofortige Freischaltung von zwei neuen Operator pro Saison, für insgesamt acht Operator während des zweiten Jahres

10% Rabatt im Laden des Spiels

5% Ansehen-Boost, um Spielinhalte schneller freizuschalten

2 zusätzliche tägliche Herausforderungen

Der "Jahrespass" für das zweite Jahr von Rainbow Six Siege ist mittlerweile erhältlich (Preis: 29,99 Euro). Ubisoft schreibt in der Pressemitteilung: "Die einjährige Premiummitgliedschaft beinhaltet daher exklusiven Early Access zu acht neuen Operators, die im Verlauf der Saison veröffentlicht werden. Zusätzlich erhalten die Spieler gleichwertige VIP-Vorteile zur Premiummitgliedschaft des ersten Jahres in Form eines Boosts, der Inhalte wie Kopfbedeckungen, Kampfanzüge und mehr schneller freischaltet. Außerdem erhalten alle Spieler, die vor dem siebten Februar bestellen, den Obsidian Universal Skin." Die vier neuen Antiterror-Einheiten (CTU) stammen aus Spanien, Hongkong, Polen und Südkorea.Der Year-2-Pass ist ebenfalls als Gold Edition (PC: 69,99 Euro) verfügbar, die zudem das Basisspiel enthält, sowie als Complete Edition, die das Basisspiel und ein Bundle aller Year-One-Operators umfasst. Die Year 2 Gold Edition ist bereits für PlayStation 4 und PC erhältlich. Am 6. Dezember erscheint die Fassung auch für Xbox One. Die Complete Edition ist ab sofort für PC erhältlich. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt für PS4 und Xbox One erhältlich sein.Year-2-Operator und DLCYear-2-VIP (VIP-Mitgliedschaft bis zum 7. Februar 2018)Letztes aktuelles Video: Year 2