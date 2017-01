Operation Velvet Shell, das erste große Year-2-Update für Rainbow Six Siege , wird ab dem 7. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein. Das Update umfasst zwei neue Operator der spanischen Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.) und die Karte "Coastline", die an der felsigen Küste der spanischen Insel Ibiza spielt. Darüber hinaus hat Ubisoft bekanntgegeben, dass der Taktik-Shooter vom 2. bis zum 5. Februar 2017 kostenlos angespielt werden kann.Letztes aktuelles Video: Kostenloses Wochenende