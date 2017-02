Rainbow Six Siege: Keine neuen Spielmodi, dafür mehr Operator und Karten - 4Players.de

Bei Ubisoft Montréal hat man keine Intentionen, dem Taktik-Shooter Rainbow Six Siege weitere Spielmodi zu spendieren. Das stellte Creative Director Xavier Marquis im Gespräch mit PC Gamer klar und betonte, dass der Siege-Modus das Herzstück des Titels bilde. Dort treten bekanntlich zwei Teams gegeneinander an, bei dem die Spezialeinheit Bomben aufspüren und entschärfen muss, während die Terroristen die Stellungen verteidigen müssen. Dabei verfügt jeder Spieler nur über ein Leben ohne Respawns. Klassische Modi wie Team Deathmatch oder Capture the Flag würden in diesem Szenario für Marquis nur wenig Sinn ergeben. "Die Karten können sich voneinander unterscheiden, die Operator können sich voneinander unterscheiden, aber wir brauchen etwas Statisches und das ist der Siege-Modus. Siege steht im Zentrum von allem", so Marquis.Stattdessen will man neben neuen Karten vor allem mit weiteren Operator-Klassen für die nötige Abwechslung und Frische sorgen. So will man im zweiten Jahr an der bewährten Formel festhalten und innerhalb von vier geplanten Updates sowohl acht zusätzliche Operator als auch vier weitere Karten vorstellen. Laut Brand Director Alexandre Remy hat sich das Team vorgenommen, mindestens 50 Operator für den Taktik-Shooter zu entwerfen, vielleicht sogar die 100 zu erreichen. Dabei richtet man den Blick vor allem auf MOBAs wie Dota 2, wo die Einführung neuer Figuren ebenfalls die Spieler bei der Stange hält. Aktuell liegt die Anzahl der Operator bei 28.Letztes aktuelles Video: Year 2 Developers Diary