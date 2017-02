Rainbow Six Siege: Exklusive Spielszenen: Neue Operatoren Mira und Jackal; Eindrücke des neuen Einsatzgebiets Coastline - 4Players.de

Mit Mira und Jackal kommen in der ersten Staffel des zweiten Jahres von Rainbow Six Siege zwei Operatoren hinzu, die für eine bessere Aufklärung sorgen: Mira installiert Fenster in normalen oder befestigten Wänden, die man hinausbrechen und als Luke verwenden kann, während Jackal die Fußspuren von Verteidigern liest.



Das neue Einsatzgebiet Coastline führt Spieler in den Club La Perla Blanca, der als Karree um einen rechteckigen Innenhof angelegt wurde. In dem zweigeschossigen Gebäude können sich Roamer nicht nur auf unterschiedlichen Stockwerken, sondern auch in allen Himmelsrichtungen frei bewegen.