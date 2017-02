Rainbow Six Siege: Trailer und Informationen zu Operation Velvet Shell - 4Players.de

Ubisoft wird mit Operation Velvet Shell heute die erste Staffel des zweiten Jahres Rainbow Six Siege einläuten. Damit kommen nicht nur das Einsatzgebiet Coastline sowie die Operatoren Mira und Jackal hinzu, sondern auch verschiedene Änderungen, die die offizielle Webseite hervorhebt.Die Entwickler haben u.a. das Menü modernisiert, damit man schneller den zuletzt gewählten Spielmodus starten kann. Auch die Anzeige des Fortschritts bei den Herausforderungen soll besser erreichbar sein und der Rang wird mit neuen Symbolen dargestellt, die zudem ähnlich wie Schulnoten von den hohen zu den niedrigen Zahlen aufsteigen, anstatt wie bisher umgekehrt. Gold 4 wird also einen weniger starken Spieler kennzeichnen als Gold 1.Kleine Neuerungen gibt es auch bei zwei Operatoren: Capitao darf in Zukunft keine Splittergranaten mehr einstecken, dafür aber eine Landmine, und IQ erhält statt ihrer Blendgranaten die Splittervariante.Wir haben bereits erste Partien mit Mira und Jackal auf Coastline gespielt. Welche Eindrücke die neuen Operatoren und der neue Schauplatz hinterlassen haben, lest ihr in unserem Special . Exklusive Spielszenen seht ihr in unseren Videos Letztes aktuelles Video: Operation Velvet Shell