Rainbow Six Siege: Mid-Season Reinforcements machen Glaz stärker und Schilde schwächer - 4Players.de

Ubisoft hat heute ein Update für Rainbow Six Siege veröffentlicht, das einmal mehr kleine Fehler behebt und die Balance verändert. Die aktuellen Mid-Season Reinforcements ändern dabei vor allem die Besonderheiten eines Charakters: Glaz kann ab sofort Gegner durch Rauch hindurch erkennen, weil sie beim Zielen farblich markiert werden. Doc kann den Gesundheitszustand hingegen bis 140 steigern, während Buck ein zusätzliches Magazin für seine Schrotflinte erhält.Alle weiteren Änderungen führen die offiziellen Patch-Notes auf. Visiere sind beim Zielen jetzt etwa kleiner als zuletzt und sowohl Thermites MP5SD2 als auch Capitaos Para-308 verziehen weniger stark. Schilde schützen endlich nicht mehr komplett vor dem Schaden, den Explosionen anrichten, Blitz kann seine Waffe wieder etwas schneller ziehen als in den letzten Monaten und man kann offenbar nicht mehr in einer endlosen Ladeschleife hängenbleiben, wenn man auf die Ubisoft-Club-Herausforderungen zugreift.In den kommenden Wochen soll außerdem das Matchmaking verbessert werden. Und eine rein äußerliche Änderung kommt übrigens für Twitch hinzu: Die Französin erhält eine Elite-Uniform, die an den französischen Widerstand zu Zeiten der Besetzung durch Nazideutschland erinnert.Letztes aktuelles Video: Operation Velvet Shell