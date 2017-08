Rainbow Six Siege: Fünf Operator demnächst als Sammlerfiguren erhältlich - 4Players.de

Ubisoft wird am 3. Oktober fünf Sammlerfiguren zu Rainbow Six Siege veröffentlichen, die jeweils einen Operator der Ende 2015 zuerst veröffentlichten Ländereinheiten darstellen. So werden Ash, IQ, Montagne, Tachanka und Smoke als zehn Zentimeter große Nachbildungen der im Spiel wählbaren Charaktere erhältlich sein.Wer sich schon jetzt eine Figur sichern möchte, kann sie auf Ubisofts Vertriebsplattform für knapp 20 Euro pro Exemplar vorbestellen . Schon vor ihrer offiziellen Veröffentlichung wird man sie außerdem auf der gamescom am Stand des Entwicklers und Publishers kaufen können. Jeder Käufer erhält zudem einen Code für einen exklusiven Gegenstand im Spiel.Letztes aktuelles Video: Operation Health