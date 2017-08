Rainbow Six Siege: Kostenloses Wochenende für PC, PS4 und Xbox One und 50% Rabatt beim Kauf - 4Players.de

Vom 24. bis zum 27. August kann der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege auf PC, PS4 und Xbox One kostenlos ausprobiert werden. Zusätzlich wird der Titel vom 24. August bis zum 4.September mit einem Rabatt von 50% erhältlich sein. Der Fortschritt vom Probewochenende kann übernommen werden. Zu den kommenden Inhalten heißt es in der Pressemitteilung:Der neueste Inhalt aus Year 2 Season 3, Operation Blood Orchid, wird am 29. August auf den Technischen Test Servern (PC) erscheinen und ist mit einem Release-Datum am 5. September auf allen Plattformen vorgesehen. Operation Blood Orchid erscheint mit der neuen Theme Park-Karte in Hong Kong und drei neuen Operators (zwei aus Hong Kong und einer aus Polen).Letztes aktuelles Video: Kostenloses Wochenende